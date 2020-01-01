Усилитель звука или интегральный усилитель – это компонент аудиосистемы для усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому человеком звуковому диапазону частот от 20 до 20 000 Гц. Усилители бывают предварительные. усилители мощности и интегральные. Предварительный усилитель – это усилитель работающий на первичной стадии обработки сигнала и подготавливающий слабый сигнал поступающий от источника или микрофона для дальнейшего усиления. Усилитель мощности – усилитель получающий сигнал от предусилителя и усиливающий его для передачи на акустические системы. Интегральный усилитель – это пред- и усилитель мощности в одном корпусе.

Мощность усилителя читать.

Подключение усилителя.