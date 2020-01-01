Усилители

Усилитель звука или интегральный усилитель – это компонент аудиосистемы для усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому человеком звуковому диапазону частот от 20 до 20 000 Гц. Усилители бывают  предварительные. усилители мощности и интегральные. Предварительный усилитель – это усилитель работающий на первичной стадии обработки сигнала и подготавливающий слабый сигнал поступающий от источника или микрофона для дальнейшего усиления. Усилитель мощности – усилитель получающий сигнал от предусилителя и усиливающий его для  передачи на акустические системы. Интегральный усилитель – это пред- и усилитель мощности в одном корпусе.

Мощность усилителя читать.

Подключение усилителя.




Интегральный усилитель UKC AV-326BT Bluetooth
Хит

Интегральный усилитель UKC AV-326BT Bluetooth

Модель:AV-326BT
Артикул:2126
Наличие:В наличии
920.00 грн
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Усилитель звука UKC AV-106BT
Новинка

Усилитель звука UKC AV-106BT

Модель:AV-106BT
Артикул:0206
Наличие:В наличии
720.00 грн
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Усилитель звука UKC AV-121BT
Новинка Хит

Усилитель звука UKC AV-121BT

Модель:AV-121BT
Артикул:0321
Наличие:В наличии
740.00 грн
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Усилитель звука UKC AV-339B Bluetooth

Усилитель звука UKC AV-339B Bluetooth

Модель:339B
Артикул:2139
Наличие:В наличии
570.00 грн
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Усилитель звука UKC PA-329BT

Усилитель звука UKC PA-329BT

Модель:PA-329BT
Артикул:0129
Наличие:В наличии
930.00 грн
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Усилитель звука UKC SN-003BT

Усилитель звука UKC SN-003BT

Модель:SN-003BT
Артикул:0903
Наличие:В наличии
430.00 грн
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Усилитель звука UKC AK-699BT Bluetooth

Усилитель звука UKC AK-699BT Bluetooth

Модель:AK-699BT
Артикул:3099
Наличие:В наличии
360.00 грн
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Стерео усилитель UKC SN-777BT Bluetooth

Стерео усилитель UKC SN-777BT Bluetooth

Модель:SN-777BT
Артикул:2177
Наличие:В наличии
370.00 грн
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Усилитель звука UKC SN-004BT

Усилитель звука UKC SN-004BT

Модель:SN-004BT
Артикул:0304
Наличие:В наличии
440.00 грн
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Усилитель звука Max SN-888BT

Усилитель звука Max SN-888BT

Модель:SN-888BT
Артикул:0388
Наличие:В наличии
570.00 грн
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Усилитель звука UKC SN-3636BT

Усилитель звука UKC SN-3636BT

Модель:SN-3636BT
Артикул:0336
Наличие:В наличии
390.00 грн
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Усилитель звука WVNGR AV-326A

Усилитель звука WVNGR AV-326A

Модель:AV-326A
Артикул:0626
Наличие:В наличии
340.00 грн
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Стерео усилитель UKC SN-805U

Стерео усилитель UKC SN-805U

Модель:UKC SN-805U
Артикул:1805
Наличие:В наличии
370.00 грн
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Стереоусилитель UKC SN-666BT

Стереоусилитель UKC SN-666BT

Модель:SN-666BT
Артикул:0266
Наличие:В наличии
400.00 грн
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Усилитель звука UKC SN-838BT с Bluetooth

Усилитель звука UKC SN-838BT с Bluetooth

Модель:SN-838BT
Артикул:0938
Наличие:В наличии
460.00 грн
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Стерео усилитель UKC AK-699D c USB, SD, FM

Стерео усилитель UKC AK-699D c USB, SD, FM

Модель:AK-699D
Артикул:7699
Наличие:В наличии
350.00 грн
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Усилитель звука UKC SN-222BT

Усилитель звука UKC SN-222BT

Модель:SN-222BT
Артикул:0822
Наличие:В наличии
450.00 грн
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Усилитель звука Wyngr WG-005A

Усилитель звука Wyngr WG-005A

Модель:WG-005A
Артикул:6205
Наличие:В наличии
370.00 грн
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Усилитель звука UKC AV-206U

Усилитель звука UKC AV-206U

Модель:AV-206U
Артикул:0606
Наличие:В наличии
440.00 грн
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Усилитель звука CM-2042U

Усилитель звука CM-2042U

Модель:CM-2042U
Артикул:0642
Наличие:В наличии
350.00 грн
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Усилитель звука UKC VA-502BT

Усилитель звука UKC VA-502BT

Модель:VA-502BT
Артикул:0502
Наличие:В наличии
320.00 грн
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Усилитель звука CM-2047U

Усилитель звука CM-2047U

Модель:CM-2047U
Артикул:2347
Наличие:В наличии
440.00 грн
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Усилитель звука CM-2046U
Нет в наличии

Усилитель звука CM-2046U

Модель:CM-2046U
Артикул:3346
Наличие:Нет в наличии
440.00 грн
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Интегральный стереоусилитель Kodtec KT-809BT Bluetooth
Нет в наличии

Интегральный стереоусилитель Kodtec KT-809BT Bluetooth

Модель:KT-809BT
Артикул:9709
Наличие:Нет в наличии
480.00 грн
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